بيانات: سفينتان فقط عبرتا مضيق هرمز خلال يوم

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين ‌فقط أمس الاثنين مقابل عشر سفن في اليوم السابق.

ولا تتضمن هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب الكشف عنها.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر أن سفينة محملة بالمعادن وترفع ⁠علم بنما وسفينة أخرى لنقل البضائع السائبة ترفع علم ليبيريا دخلتا الممر المائي عبر مسار غير معلوم.

وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، كان المضيق يشهد عادة عبور نحو 125 ‌سفينة تجارية كبيرة يوميا، تضم ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات، بما كان يساهم بنحو 20 % من إمدادات العالم ‌اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.