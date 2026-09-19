الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن 11 مدينة عقب إطلاق صافرات الإنذار

كشف الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر في محافظات ومدن سعودية بعد إطلاق صافرات الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في مدن: الرياض، والخرج، وخميس مشيط، وجدة، والطائف، وينبع، والعلا وجازان، وفرسان، وأبها.

وشدد الدفاع المدني السعودي في بيان له اليوم السبت على ضرورة تجنب تداول الشائعات والمقاطع المجهولة، مؤكداً أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني الخميس الماضي ان" الدفاع المدني السعودي بمحافظة الطائف (غرب) المملكة باشر سقوط شظايا طائرة مسيّرة بعد اعتراضها وتدميرها، تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأوضح المتحدث ان شظايا المسيرة الحوثية نتج عنها "وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة (سعودية) ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات".