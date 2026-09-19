التحالف البحري الدفاعي: أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع

أكد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عبدالله الشهري أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية لحماية المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي لديها الإرادة الحازمة لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في المنطقة في ظل القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، عن الشهري قوله في تصريح متلفز، إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي، ومتكاملة في قدراتها.

وأضاف أن اتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعامل الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.

ووفق «واس»، عُقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة، في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.