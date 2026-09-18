الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأزمة الإنسانية في اليمن "ساعة تلو الأخرى"

حذر مسؤولو الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين الآن إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، إن 22 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وذكر عبد الستار : "مواردنا محدودة إلى أقصى حد، وستنفد مخزوناتنا قريبا جدا".

وأضاف فرانشيسكو جالتييري، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعني بالصحة الجنسية والإنجابية، في بيان منفصل صدر أمس الخميس، أن الأزمة تتفاقم "ساعة تلو الأخرى".

فرار 2000 امرأة حامل

وأضاف عبد الستار أن 112 ألف شخص على الأقل قد نزحوا، فيما فر أكثر من 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما.

وتفر نساء لا حصر لهن مع أطفالهن وقد فقدن جميع ممتلكاتهن. وقال ممثل الوكالة الدولية للهجرة إن بعضهن وضعن أطفالهن في العراء دون أي مساعدة طبية.

ويقدر جالتييري عدد الحوامل الموجودات حاليا ضمن النازحين بنحو 2000، ومن المتوقع أن تضع نحو 200 منهن مواليدهن قريبا.

وتشير وكالات الأمم المتحدة إنها بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لدعم السكان، مشيرة إلى أن بعض برامج المساعدات لا تتجاوز نسبة تمويلها حاليا 20%.