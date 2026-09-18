بيانات: 4 سفن عبرت مضيق هرمز

​أظهرت بيانات أولية صدرت اليوم ‌الجمعة ​أن أربع سفن شحن بضائع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، بانخفاض عن ست سفن في اليوم السابق، وأقل ⁠من المتوسط على مدى 10 أيام البالغ حوالي 16 سفينة.

وقد تتغير هذه الأرقام ‌إذ إن بعض السفن توقف أجهزة الإرسال والاستقبال بها في ‌أثناء إبحارها.

وفقا للبيانات الصادرة ‌عن شركة كبلر المتخصصة ‌في تتبع حركة السفن ‌في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، دخلت ​ثلاث سفن ‌المضيق ​صوب الخليج وغادرته واحدة.

وشملت ⁠السفن ناقلتين من طراز باناماكس وواحدة من فئة سوبراماكس وسفينة ​من ⁠طراز ⁠كامسارماكس. وكان المضيق يمر عبره خُمس إجمالي شحنات النفط والغاز ⁠العالمية قبل اندلاع الحرب.

في غضون ذلك، عبرت 23 سفينة شحن مضيق باب المندب أمس الخميس مقارنة بمتوسط ‌بلغ نحو 26 سفينة خلال الأيام ​العشرة الماضية. وأظهرت البيانات أن 13 سفينة اتجهت نحو البحر الأحمر و10 سفن نحو خليج ​عدن.