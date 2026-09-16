لقاء أمريكي "حوثي" في عُمان.. ما تفاصيله؟

أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على شريط استراتيجي من ساحل اليمن على البحر الأحمر.

وذكرت ثلاثة من المصادر، شريطة عدم الكشف عن هوياتها، أن الاجتماع، الذي لم يتم الإعلان عنه، عُقد في ⁠السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية، التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة، ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع.

وصنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" في مارس 2025، مما يعني أن دعم الجماعة أصبح جريمة. لكن واشنطن تفاوضت معهم لاحقاً وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار معهم في مايو من العام الماضي.

وقال ترامب يوم السبت إن الحوثيين تواصلوا ‌هاتفيا مع إدارته مطالبين الولايات المتحدة بعدم التدخل عن الحرب. ‌وقال نائب الرئيس جيه.دي فانس يوم الاثنين إن واشنطن على اتصال مباشر مع الجماعة، دون تقديم أية ‌تفاصيل.

وخلال الاجتماع، الذي قال أحد المصادر ‌إنه عُقد يوم الأحد، أبلغت جماعة الحوثي المسؤولين الأمريكيين إن الجماعة لا تنوي مهاجمة السفن الأمريكية وإنها ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2025 مع الولايات المتحدة.

وقال أحد ‌المصادر، إن الجماعة أشارت أيضا إلى أنها لن تهاجم السفن الإسرائيلية.

ووفقا لاثنين من المصادر، فإن موظفين من السفارة هم من مثلوا الجانب الأمريكي.