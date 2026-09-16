سوريا.. القبض على شبكة متورطة باستهداف السلم الأهلي ‏واستقرار المجتمع

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا اليوم الأربعاء القبض على شبكة متورطة باستهداف السلم الأهلي ‏واستقرار المجتمع في محافظة حمص بوسط البلاد.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "بعد عملية رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة، ألقت مديرية الأمن الداخلي بالرستن بمحافظة حمص القبض على شبكة من الأشخاص لتورطهم بالتواصل مع جهات مشبوهة، وتلقي أموال لتنفيذ أجندات تخريبية تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع".

ووفق البيان، "كشفت التحقيقات عن إنشاء الموقوفين صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغليهم في الخارج، ونشر محتوى مفبرك يمجد النظام البائد، إضافة إلى رصد وتصوير بعض الحواجز الأمنية".

وأشار إلى أن "الأجهزة المختصة ضبطت بحوزة الخلية مقاطع وصوراً مزيفة بدقة عالية تُستخدم لزعزعة ثقة المواطنين، حيث تُستكمل الإجراءات القانونية لإحالة المتورطين إلى القضاء".

وأهابت قوى الأمن الداخلي بالمواطنين ضرورة التحلي بالوعي، وعدم الانجرار خلف الحسابات المجهولة التي تبث الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة لاستقاء الأخبار.