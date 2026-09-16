بيانات: عدد السفن العابرة مضيق هرمز دون الـ10

أظهرت بيانات شحن أولية اليوم الأربعاء أن عدد السفن العابرة مضيق هرمز ظل دون العشرة، إذ بلغ أربعا أمس الثلاثاء انخفاضا من سبع في اليوم السابق وهو ما يقل كثيرا عن متوسط عشرة أيام والبالغ 18 سفينة.
وأوضحت البيانات أن هذا العدد الإجمالي تضمن سفينتين تغادران المضيق وأخريين تدخلان إليه.
ولم تكن من بين هذه السفن أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.
ويُشار إلى أن بعض السفن قد تبحر عبر الممر المائي وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تحدد هويتها وموقعها مغلقة، وبالتالي لا تدخل في نطاق هذا الإحصاء.