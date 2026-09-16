بيانات: عدد السفن العابرة مضيق هرمز دون الـ10

أظهرت بيانات ‌شحن أولية ​اليوم الأربعاء أن عدد السفن العابرة مضيق هرمز ظل دون العشرة، إذ ⁠بلغ أربعا أمس الثلاثاء انخفاضا من سبع في ‌اليوم السابق وهو ما يقل كثيرا ‌عن متوسط عشرة أيام ‌والبالغ 18 سفينة.

وأوضحت ‌البيانات أن ‌هذا العدد الإجمالي تضمن ​سفينتين ‌تغادران المضيق ​وأخريين تدخلان ⁠إليه.

ولم تكن من بين هذه ​السفن ⁠أي ناقلات ⁠عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز ⁠الطبيعي المسال.

ويُشار إلى أن بعض السفن قد تبحر عبر الممر المائي ‌وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تحدد هويتها ​وموقعها مغلقة، وبالتالي لا تدخل في نطاق هذا الإحصاء.