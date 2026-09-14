غزة.. 977 مليون دولار خسائر الكهرباء و85% من شبكات التوزيع مدمرة

قدّر مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، محمد ثابت، اليوم الإثنين، الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع توزيع الكهرباء بنحو 977 مليون دولار، واصفًا حجم الدمار الذي طال الشبكة والمنظومة التشغيلية بـ"الكارثة الهائلة".

وقال ثابت، في تصريحات صحفية اليوم، إن تقديرات الخسائر لا تزال أولية، في ظل عدم تمكن طواقم الشركة من الوصول إلى جميع المناطق وحصر الأضرار بشكل كامل، بسبب استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها.

وأوضح أن نسبة الدمار في شبكات توزيع الكهرباء تجاوزت 85%، فيما بلغت نسبة تدمير المستودعات والمخازن نحو 90%، وطال الدمار الكامل أكثر من 70% من مباني ومرافق الشركة، إضافة إلى تدمير 85% من أسطول مركباتها.

وأضاف أن القطاع حُرم من نحو 3ر2 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل منظومة الكهرباء باتت مرتبطة بحل أو اتفاق سياسي.

وأشار ثابت إلى أن متوسط سعر الكيلوواط/ساعة في غزة يصل إلى نحو 30 شيكل، ما يجعل أقل من 5% من السكان قادرين على شراء الكهرباء بهذه التكلفة.

وحذر من القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال الوقود والزيوت والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، موضحًا أن سعر كيلو الزيت المخصص للمولدات وصل إلى نحو 1000 دولار مع شحّه الشديد.

ولفت ثابت إلى أن نسبة السكان الذين يصلهم قدر من الكهرباء لا تتجاوز 15% إلى 20% من سكان القطاع.