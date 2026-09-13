السيسي يؤكد على حتمية وقف إيران أي اعتداءات على الدول العربية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده إلى قيام إيران بكافة الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة، بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالعاصمة الهندية نيودلهي، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي اليوم الأحد.

وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن السيسي شدّد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الرئيس المصري على حتمية وقف أي اعتداءات على الدول العربية، حفاظاً على مبادئ حسن الجوار وتعزيزا للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب المنطقة.