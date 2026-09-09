الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي

قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء ‌إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أقر إحالة إيران ⁠إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ ‌20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة ‌بعدم انتشار الأسلحة النووية.

ويأتي القرار ‌متابعة لقرار سابق ‌أقر في ‌12 يونيو حزيران من العام الماضي، أي ‌قبل يوم واحد من ⁠بدء إسرائيل قصف منشآت إيران النووية، ثم ⁠انضمام الولايات ⁠المتحدة إلى ذلك بعد فترة ⁠وجيزة.

وكان القرار السابق قد خلص إلى أن إيران في حالة "عدم امتثال" لتلك الالتزامات لكن ‌إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت إصدار قرار آخر.