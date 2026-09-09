أمريكا تطوق إيران.. وضع قطاع الطيران بالكامل تحت العقوبات

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب ‌في الشرق الأوسط شهرها السابع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يهدف إلى إيقاف شركة (ماهان إير) الإيرانية للطيران، وهي شركة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وتوسيع العقوبات لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى.

كما استهدفت العقوبات ما تسمى بشركات الواجهة وشركات لمناولة الشحنات ووسطاء أجانب ومسارات خادعة لإعادة الشحن تقول واشنطن إن إيران تعتمد عليها للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ.

وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا ثلاثة تراخيص طيران مرتبطة بطهران كانت تسمح بالتحليق في الأجواء الإيرانية، وتجيز لشركات طيران غير أمريكية تسيير طائرات تجارية أمريكية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.

وتمثل هذه الإجراءات تصعيدا حادا في ‌مسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز.

ويؤدي الحصار ‌البحري الأمريكي والعقوبات المشددة إلى كبح صادرات النفط ‌الإيرانية وتقييد وصول طهران إلى العملات الأجنبية، مما يكشف عن ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران.