وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر السلطة الفلسطينية من حرب شاملة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد لحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية، إذا شنت قواتها الأمنية هجوما على غرار هجوم 7 أكتوبر، أو تبين أنها تخطط لشن مثل هذا الهجوم.

وأوضح كاتس أنه في هذه الحالة ستستهدف عملية الجيش الإسرائيلي كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، وقواتها الأمنية، والبنية التحتية للفصائل المسلحة في أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشار كاتس إلى أنه سيتم إجلاء السكان من المدن والقرى المستخدمة لشن هجمات، وسيتم قتل المسلحين، وتدمير البنية التحتية.

وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي سيتم إجلاء السكان منها، كما تفعل في المناطق الأمنية في غزة ولبنان.