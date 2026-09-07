تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايو

أظهرت بيانات شحن اليوم الاثنين أن المتوسط ​اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ ‌10 سفن ​خلال الأيام العشرة الماضية وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وأشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن المتوسط المتحرك لعشرة أيام بلغ 10 سفن أمس الأحد مقارنة بأكثر من 15 سفينة ⁠يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت. وعبرت سفينتان فقط المضيق يوم السبت، فيما مرت ست سفن أمس الأحد، معظمها عبر المسار الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت يوم ‌السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وقالت شركة ماريسكس ​المتخصصة في المعلومات ‌البحرية في ​مذكرة إن الناقلات الإيرانية الثلاث هي ⁠داوني وستارك 1 وكايلو، المعروفة أيضا باسم نوكسن.

وأضافت الشركة أن الهجمات التي وقعت يوم السبت تمثل "تصعيدا كبيرا في الصراع البحري".

وتابعت قائلة "باتت الناقلات ​التجارية ⁠تُستخدم عمدا كأدوات للضغط ⁠الاقتصادي المتبادل، ما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة نفط عملاقة للغاية وثلاث سفن شحن سائبة محمّلة بالمعادن ‌أو الحبوب أو البذور الزيتية دخلت المضيق أمس الأحد.