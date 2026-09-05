سوريا.. اشتباكات عشائرية وإحراق منازل في دير الزور

اندلعت اشتباكات عنيفة على خلفية نزاع عشائري في إحدى قرى ريف دير الزور الشرقي في شرق سوريا.

وذكر "تلفزيون سوريا" اليوم السبت أن تسجيلات مصورة تداولتها حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية بين عائلتين في قرية الرز التابعة لناحية البصرية شرقي دير الزور.

وأضاف أن الاشتباكات، التي اندلعت ليل الجمعة على إثر تجدد نزاع عشائري بين العائلتين، رافقها إحراق عدد من المنازل في القرية، وسط استنفار أمني واسع ومناشدات من الأهالي بالتدخل لفض الاشتباك واحتواء الموقف.

ولم تتضح حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات.