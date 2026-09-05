انتشال جثامين 55 مفقوداً من تحت أنقاض مبنى في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم السبت انتشال 55 جثمانا فقدوا تحت أنقاض مبنى في منطقة الزيتون.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي أورده المركز الفلسطيني اليوم، إن المبنى كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزحوا إليه خوفا من القصف الإسرائيلي قبل نحو عامين.

وأضاف أن طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا واستطاعت انتشال معظمهم ليتم تشييعهم مجتمعين في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع القادم.

ولفت إلى أن الطواقم تواجه تحديات كبيرة في أعمال انتشال الجثامين بسبب محدودية الأجهزة والآلات الثقيلة، داعيا المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير هذه الآلات لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة.