قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بلدة زوطر الشرقية، وأطراف بلدة ميفدون، ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحاً بلدة زوطر الشرقية، وأطراف بلدة ميفدون، ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين في جنوب لبنان، واشتعلت النيران في الحي المستهدف في بلدة زوطر الشرقية جراء القصف، واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية أحياءً في بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون، وسمعت أصوات تفجيرات متتالية ترافقت مع أصوات تمشيط بالرشاشات الثقيلة من جهة الأطراف الغربية لبلدة زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجراً بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد في جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرقي لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.