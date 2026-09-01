قتلى وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية غربي غزة

وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة عدد من القتلى والجرحى جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طفلا على الأقل استشهد وآخرين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، وسط سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متتالية، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة، وسط حديث شهود عيان عن وجود قوات خاصة إسرائيلية في المكان.

وأوضحت أن طائرات مسيّرة "كواد كوبتر" ألقت قنابل في محيط منطقة الكتيبة، وسط محاصرة عدد من العائلات النازحة وإحراق سيارتين كانتا في مكان الحدث.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر محلية قولها إن "معلومات متداولة تتحدث عن تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى المنطقة"، مشيرة إلى وقوع تبادل لإطلاق النار في المكان

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلت عن مصادر طبية في القطاع قولها إن "طفلا على الأقل استشهد وآخرين أصيبوا جراء قصف الاحتلال محيط منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة".

وأشارت إلى "استشهاد طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة".