الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مسيرة إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقا، مشيرة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في بلدة بيت ياحون.

ولفتت إلى أن جيش إسرائيل نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيتا الجبل، كاشفة عن غارة للطيران المسير الإسرائيلي مساء أمس الجمعة مستهدفة دوحة كفررمان حيث أُفيد عن وقوع اصابة.

تشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.