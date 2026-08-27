غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارات استهدفت حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية بجنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف قرابة السادسة صباحا، على دفعتين، حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا، ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية التي أحدثت تفجيرا كبيرا تردد صداه في أرجاء المنطقة، وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف".

وأضافت الوكالة: "استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحا، أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.