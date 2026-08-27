تحسن طفيف في حركة الشحن عبر مضيق هرمز

أظهرت ​بيانات، اليوم الخميس، أن حركة الملاحة عبر ‌مضيق ​هرمز شهدت تحسناً طفيفاً، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وفي الوقت نفسه ترقب نتائج المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الممر المائي.

ووفقاً لبيانات ⁠كبلر، فقد بلغ إجمالي عدد سفن شحن السلع الأولية المرصودة خلال عبورها مضيق هرمز، أمس الأربعاء، عشر سفن ‌بزيادة طفيفة عن ثماني سفن يوم الثلاثاء.

ولا يزال هذا العدد أقل من ‌المتوسط المتحرك لعشرة أيام والذي يبلغ ‌نحو 15 سفينة.

ودخلت المضيق من خليج ‌عمان سبع ناقلات ‌بأحجام مختلفة، فيما خرجت ثلاث سفن.

في غضون ذلك، تباطأت حركة الملاحة ⁠لليوم الثاني على التوالي في مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي أيضا.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن 19 سفينة إجمالاً عبرت مضيق باب ‌المندب أمس الأربعاء، بانخفاض عن 24 في اليوم السابق.

وربما ​تكون هناك المزيد من السفن التي تبحر دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ما قد يؤدي إلى عدم ​رصدها ضمن الأرقام.



