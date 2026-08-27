هجوم جديد يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط أخرى لهجوم في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن السفينة أصيبت بـ "مقذوف مجهول".

وقالت الهيئة في بيان نشر في وقت مبكر من اليوم الخميس إن الهجوم وقع الثلاثاء في المضيق الواقع بين إيران وسلطنة عُمان. وعلى خلاف معظم التقارير السابقة، لم تحدد الهيئة في البداية موقعا أكثر دقة، ما ترك من غير الواضح ما إذا كانت الناقلة قد أصيبت قبالة سواحل عُمان أو في منطقة أقرب إلى إيران.

وأضافت أن أفراد الطاقم بخير، فيما لم تحدد هوية منفذ الهجوم.

وكانت الهيئة البريطانية قد أفادت، الاثنين، أيضا بتعرض ناقلة لهجوم قبالة السواحل العُمانية.