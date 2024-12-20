محادثات ألمانية تركية حول الأزمة السورية في أنقرة

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة إلى تركيا لإجراء محادثات بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك نظيرها التركي هاكان فيدان في أنقرة. ونظرا لدورها القوي في المنطقة، من المرجح أن تدعو بيربوك تركيا إلى المساهمة في إحلال الاستقرار في سوريا.

ومنذ الإطاحة بنظام الحكم في دمشق، تعتبر تركيا اللاعب الأجنبي الأكثر أهمية في سوريا، وهي تقيم علاقات مع الجماعة الإسلامية "هيئة تحرير الشام"، التي تعتبر الحاكم الفعلي في سوريا.

وأعلنت بيربوك في البرلمان الألماني (بوندستاج) أول أمس الأربعاء أنها تعتزم التحدث في أنقرة حول حماية الأقليات في سوريا، كما أشادت بدور الأكراد في القتال ضد نظام الأسد.