ناقلتان عملاقتان صينيتان تعودان أدراجهما بمضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر

عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين، أدراجهما في مضيق هرمز، وسط تصاعد المخاطر التي تواجه سفن الشحن هناك، وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا متشددًا تجاه إيران.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الناقلة "سي في"، المحملة بالنفط الخام من العراق، كانت في الخليج ومتجهة إلى مضيق هرمز أمس الثلاثاء، عندما غيرت مسارها، وهي الآن راسية في وسط المضيق، بحسب بيانات تتبع السفن.



أما الناقلة الأخرى، "هستيا"، فقد دخلت الخليج قبالة ساحل عُمان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تغير مسارها وتبحر بعيدًا.



ولا يزال سبب تغيير السفينتين مساريهما بصورة مفاجئة غير واضح.



وترفع ناقلتا النفط الخام العملاقتان علم هونغ كونغ، وأعلنتا أن طاقميهما من الجنسية الصينية.

كان الرئيس الأمريكي قال أمس الثلاثاء، إن بلاده ليست لديها خطط لإجراء محادثات مع إيران، بيد أنه أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً ويعمل، رغم محدودية حركة المرور فيه، والأنباء عن تعرض سفينة لهجوم أثناء خروجها من الممر المائي.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحصار الأمريكي هناك "يظل سارياً ومفعلاً بالكامل".





