كوشنر يلتقي وفد حماس في مصر لبحث استكمال خطة ترامب وإعمار غزة

التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوض إلى الشرق الأوسط وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم الأحد.

وأكد الحية خلال الاجتماع، التزام الحركة باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وضم وفد حماس، إضافة الى الحية، أعضاء الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين.

ويجري ترتيب لقاء بين وفد حماس المفاوض ونيكولاي ملادينوف ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر لمصر، لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق.

وبدأ كوشنر جولة تضم مصر ثم إسرائيل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة ترمب لوقف الحرب في غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كوشنر في مدينة العلمين لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد اجتماع وفد من حماس مع رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد.

وتناول لقاء السيسي وكوشنر تطورات القضية الفلسطينية حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.