الاستخبارات السورية: القبض على قيادي بارز في "داعش"





أعلنت الاستخبارات السورية اليوم السبت إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" .

وأفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة ، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم ، بـ "إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم ‏"داعش الإرهابي".‏

على الصعيد نفسه ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم ‏السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.‏

وذكرت قوى الأمن الداخلي ، بيان صحفي اليوم ، أنه ‏"في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ‏والاستقرار، ألقت ‏قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم ‏السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة ‏إبان عهد النظام البائد، ‏وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في ‏قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم"‎