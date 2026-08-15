الاستخبارات السورية: القبض على قيادي بارز في "داعش"

أعلنت الاستخبارات السورية اليوم السبت إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" .
وأفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة ، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم ، بـ "إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش الإرهابي".
على الصعيد نفسه ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.
وذكرت قوى الأمن الداخلي ، بيان صحفي اليوم ، أنه "في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، ألقت قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة إبان عهد النظام البائد، وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"