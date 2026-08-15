"الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 11





ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 11 شخصا على الأقل اليوم السبت، في إحدى أعنف الهجمات منذ دخول هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 20 يونيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية إن واحدة من الغارات الجوية التي استهدفت منزلا على أطراف قرية الأنصار أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين. والغارة الثانية التي استهدفت قرية دير الزهراني، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأعلنت إسرائيل والحكومة اللبنانية "اتفاقا إطاريا" في 26 يونيو يضع خطة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، مقابل نزع سلاح حزب الله.

ويشمل الاتفاق أيضا خطوات نحو اتفاق سلام لاحق بين الدولتين، اللتين ما زالتا في حالة حرب فعليا بعد نحو 80 عاما من قيام دولة إسرائيل.

ورفض حزب الله المحادثات المباشرة ولم يكن طرفا في الاتفاق.