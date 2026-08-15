الدعم السريع يسيطر على منطقة "أغرو" في النيل الأزرق بالسودان





أعلنت قوات الدعم السريع في السودان السيطرة على منطقة "أغرو" في إقليم النيل الأزرق ، اليوم السبت، وتوعدت بمواصلة العمليات العسكرية لتمتد إلى كافة المناطق.

وأشارت قوات الدعم السريع ، في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سيطرت على منطقة "أُغرو" بإقليم النيل الأزرق، وأضافت: "تطمئن قواتنا كافة المواطنين في المنطقة بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة، وتؤكد استمرار عمليات الزحف والتمشيط وتأمين الأحياء والمنشآت الحيوية؛ لضمان عودة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار".

بدورها، قالت صحيفة "السودانية نيوز" اليوم إن مدفعية الجيش دمرت الجسر الرابط بين قريتي بكوري وأمورا فوق خور "تمت" بمحافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق ، مشيرة إلى أن الجسر يعتبر الوحيد الذي يربط القريتين ببعضهما ومن ثم بمدينة الدمازين، ويعد شريانا حيوياً لحركة البضائع والمواطنين، خاصة مع دخول فصل الخريف وارتفاع مناسيب الخور.

وأوضحت أن تدمير الجسر سيؤدي إلى عزل آلاف المواطنين في قريتي بكوري وأمورا والمناطق المجاورة، ويمنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية، ويعرقل حركة المرضى وسيارات الإسعاف إلى مدينة الدمازين.

وأضافت أن المنطقة تعتمد بشكل كامل على هذا المعبر، ومع تدميره "ستتحول القرى إلى جيوب معزولة مع استمرار هطول الأمطار وارتفاع مياه خور تمت".

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على أجزاء من مدينتي قيسان والكرمك في إقليم النيل الأزرق نهاية الأسبوع الماضي.

واتسعت رقعة المعارك في إقليم النيل الأزرق بعد هدوء استمر لأسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين يعمل الجيش السوداني على التوسع في إقليم كردفان غربي البلاد.