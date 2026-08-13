السودان: الدعم السريع يطلق عملية عسكرية واسعة لحسم الصراع في كردفان

أعلن مصدر عسكري رفيع بتحالف "تأسيس" الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال ، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في ولاية شمال كردفان أسفرت عن "قطع طريق الصادرات كلياً" وتدمير قوة عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد القوات الحكومية.

وأكد المصدر أن العملية تأتي ضمن انطلاق ما سمي بـ "عملية إطلاق الرسن" التي أعلن عنها قائد قوات الدعم السريع مؤخراً، والتي وصفها بأنها المرحلة "الحاسمة" في الصراع بإقليم كردفان.

ويعتبر "طريق الصادرات" شرياناً رئيسياً يربط ولايات كردفان ودارفور بمدينة الدبة والولاية الشمالية، ويستخدم لنقل الإمدادات العسكرية والتجارية.

بدورها ، أفادت صحيفة "سودان تربيون" بأن الجيش السوداني وحلفاءه في القوة المشتركة تصدوا اليوم لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.

وذكرت الصحيفة أن الدعم السريع بدأ صباح اليوم هجوماً هو الأوسع من نوعه منذ أسابيع استهدف مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، بعد نحو أسبوعين من تحشيدات عسكرية غير مسبوقة قدمت من إقليم دارفور.

وكان الجيش السوداني تمكن في 25 يوليو الماضي خلال عملية عسكرية خاطفة من استعادة البلدة ومناطق واسعة في شمال كردفان، بما في ذلك طريق الصادرات الحيوي، وإجبار الدعم السريع على التراجع نحو مناطق أم بادر وسودي وحمرة الشيخ علاوة على المزروب أقصى غرب ولاية شمال كردفان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن "قوة كبيرة من الدعم السريع تُقدَّر بنحو 200 مركبة بينها سيارات مصفحة، هاجمت دفاعات الجيش والقوة المشتركة في منطقة جبرة الشيخ عبر ثلاثة محاور".

ووفق الصحيفة ، تسعى قوات الدعم السريع من خلال عملياتها العسكرية في جبرة الشيخ لقطع طريق الصادرات الحيوي وزيادة الضغط على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وأم درمان بولاية الخرطوم.