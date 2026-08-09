نتانياهو يقول "لا" لترامب

قال رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو اليوم الأحد إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع ‌سلاح حركة (حماس) بشكل كامل.

وأعلن ترامب الشهر ‌الماضي أنه جرى إحراز ‌تقدم بشأن خطته لإنهاء ‌حرب غزة، وهي الخطة ‌التي وافقت عليها كل من ​إسرائيل وحماس ‌العام ​الماضي وبدأ تنفيذها بوقف ⁠إطلاق النار. وواصلت إسرائيل شن ضربات على غزة منذ موافقتها ​على ⁠وقف ⁠إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.

وقال ترامب إن حركة ⁠حماس وافقت على إلقاء سلاحها. وتولت حماس إدارة غزة لما يقرب من عشرين عاما قبل أن تشن هجوم السابع ‌من أكتوبر تشرين الأول 2023 على ​إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في القطاع.