الصين تصدر أعلى تحذير من إعصار دولفين

أصدرت الصين أعلى تحذير من إعصار استعدادا لاقتراب إعصار دولفين، كما تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وتعليق بعض خدمات السكك الحديدية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا التحذير يمثل ثاني مرة تصدر هيئة الارصاد الصينية أعلى تحذير من إعصار هذا العام، بعد إعصار نول في يوليو/تموز الماضي.

ورفعت الهيئة من مستوى تعاملها مع الطوارئ إلى المستوى الثاني اليوم الأحد، قائلة إنه من المتوقع وصول الإعصار للبر الرئيسي صباح غد الاثنين.

وقد علق مطارا شنغهاي الرئيسيان 1384 رحلة جوية، في حين علقت مدينة هانغتشو نحو 300 رحلة جوية، حسبما أفاد التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأحد.