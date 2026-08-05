نتانياهو يرفض خطة نزع سلاح "حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على الخطة التي أعلنها مؤخرا مجلس السلام، الذي شكلته الولايات المتحدة، لنزع سلاح حركة "حماس" في قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل تلقت "مسودة" للخطة وردت عليها بملاحظات، وليس بالموافقة.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات في رسالة مصورة بتقنية الفيديو شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول رد علني من جانبه على الخطة.

وتنص الخطة على أن تسلم حركة "حماس" أسلحتها مقابل انسحاب للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق بشأن "نزع السلاح الكامل" لحركة "حماس"، غير أن الإعلان قوبل بالتشكيك.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في التسلسل الزمني الدقيق لنزع السلاح، ومتى وكيف سينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل ذلك.

وشدد نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من "خطها الحالي" حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل.

ووسع الجيش الإسرائيلي سيطرته على الأراضي الفلسطينية من 53% إلى أكثر من 60% خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن تصريحات نتنياهو تعني أن إسرائيل ليست مستعدة حتى للانسحاب إلى الخط الذي تم الاتفاق عليه في الأصل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

أما "حماس"، من جانبها، فقد اشترطت تسليم الأسلحة الثقيلة بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ولا تزال فرص تنفيذ الخطة غير مؤكدة إلى حد كبير.