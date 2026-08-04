مجلس السلام في غزة: نزع السلاح ثم الانسحاب

أعلن مجلس السلام، الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح "حماس".

وكتب المجلس على منصة إكس الاثنين، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي: "خلافا للتقارير غير الدقيقة، نشير إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يحدث إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح، كما تعهدت حماس أمام الوسطاء".

وأضاف: "هذا ينطبق على الأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأنفاق على حد سواء".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح "حماس". وبموجب خارطة طريق نشرها مجلس السلام، ستقوم "حماس" بتسليم أسلحتها إلى إدارة انتقالية فلسطينية.