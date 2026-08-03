كيف تتعقب أمريكا وإسرائيل أثر مجتبى خامنئي تحت الأرض؟

تصل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الليل بالنهار للوصول إلى مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لا يزال مجهول الإقامة والمكان منذ فبراير الماضي، بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

وتقول الصحيفة، إن هذه العملية إحدى أكثر وأعقد المهام السرية والحساسة، إذ يكثّف جهاز الموساد الإسرائيلي و(CIA) الأمريكية الجهود سوية لكشف مصير خامنئي الجديد.

تضيف إن المرشد الجديد، لم يمسك هاتفاً أو حاسوباً منذ قرابة خمسة أشهر، مرجحة اختباءه في ملجأ عميق تحت غياهب الأرض، بإصابات وحروق وتشوهات جراء الغارة التي قتلت والده، كما يمتنع عن الظهور نهاراً خوفاً من التقاطه عبر الأقمار الأمريكية.

وفي عملية اغتيال "خامنئي الأب" لجأت كل من واشنطن وتل أبيب لتقنيات تجسس متطورة، شملت اختراق كاميرات المرور في طهران لتتبع حركة موكب المرشد السابق ومرافقيه، مما أدى إلى تحديد مكانه بدقة ثم تصفيته ومن معه في ضربة دقيقة، لكن الوضع بات اليوم مختلفاً تماماً عم سبق، بحسب خبراء استخباراتيين.

وتشير الصحيفة، إلى أن مسؤولين سابقين بأجهزة الاستخبارات يرون أن الاعتماد على التكنولوجيا فقط لم يعد كافياً، لا سيما بعد تجارب استخباراتية شديدة التعقيد سابقاً.

ويقول الرئيس السابق لأحد أقسام الموساد، رامي إغرا: "الصعوبة تشبه تماماً ما واجهناه في محاولة تحديد أماكن الرهائن في قطاع غزة؛ إذ سيطرت أجهزة الاستخبارات على كل تفصيل غير أنها اصطدمت بالتكنولوجيا وغياب العنصر البشري".

ويوضح أن مجتبى إن كان حياً، فمن المؤكد أنه يعتمد على شبكة سرية للغاية من السعاة الذين ينقلون قصاصات ورقية بخط اليد، مع غياب شبه تام للوسائل الإلكترونية، مما يجعل تجنيد عميل بشري على اتصال مباشر به السبيل الوحيد لاختراق دائرته الضيقة.

وتتضارب تقارير الاستخبارات؛ حيث يرجح محللون مقتله بالفعل، وفي الوقت نفسه يدأب الحرس الثوري على ترويج فكرة بقائه على قيد الحياة لاستمرار شرعية المواجهة.

وبحسب "تايمز"، يرجح خبراء آخرون استخدام أساليب تضليل تقليدية، كالاستعانة بشخصيات شبيهة وبديلة، مما يزيد من صعوبة تأكيد مكانه سواء أكان في شبكة الأنفاق بطهران أو في الملاجئ المحصنة قرب مدينة قم.

ويشير مسؤول دفاعي أمريكي سابق، إلى أنه في حال نجح الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تحديد مكان اختباء مجتبى، فسيتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ القرار بشأن كيفية التصرف بناء على تلك المعلومات.