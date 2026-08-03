السفير الأمريكي يعرب عن أمله أن تسفر محادثات روما بين لبنان وإسرائيل عن نتائج إيجابية

أعرب السفير الأمريكي في لبنان، ميشال عيسى، في بيان اليوم الإثنين، عن أمله أن تسفر المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما عن نتائج إيجابية، معتبرا أنه ينبغي الاتفاق على آلية واضحة وقابلة للتطبيق قبل المضي قدما.

وقال السفير عيسى في بيان وزعته السفارة الأمريكية في بيروت: "يسعدني استمرار المحادثات في روما، وآمل أن تتوصل الحكومتان إلى نتيجة ناجحة."

وأضاف: " قبل كل شيء، يتعين على الطرفين الاتفاق على آلية واضحة وقابلة للتطبيق قبل المضي قدما."

واعتبر عيسى أنه " لا يزال هناك الكثير من العمل الفني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على أرض الواقع، إذ أن هناك فرقا جوهريا بين صياغة اتفاقية على الورق وبين تنفيذها بمسؤولية، فالتسرع قد يعرض للخطر أولئك المدنيين أنفسهم الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم."

وتابع السفير الأمريكي "نحن نرى أن من الأفضل تخصيص الوقت الكافي لإنجاز الأمر على النحو الصحيح من المرة الأولى، فمن شأن ذلك أن يتيح المضي قدماً في المناطق التجريبية اللاحقة بكفاءة أكبر".

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، يوم غد الثلاثاء.