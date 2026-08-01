الجامعة العربية: الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني غير مقبولة





أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني.

وأشار فهمي ، في بيان صحفي ، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبرا أنها "انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية".

وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ، موضحا أن "استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الاسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، و يستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفا راعيا للمفاوضات.

ودعا فهمي إلى "وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية".