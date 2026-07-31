الرئيس اللبناني : التفجيرات الإسرائيلية في قلعة الشقيف تهديد لمسار اتفاق الإطار





اعتبر الرئيس اللبناني جوزف عون أن التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجمعة قلعة الشقيف، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً لمسار اتفاق الإطار.

وأدان الرئيس عون ، في بيان صحفي اليوم ، "الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم".

‏واعتبر الرئيس عون أن "التفجيرات الضخمة التي سجلت اليوم في قلعة الشقيف، وأحدثت موجات أرضية تعادل هزّة بقوة 8ر3 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً للالتزامات القائمة. كما تمثل تهديداً مباشراً للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والتزم لبنان تنفيذ موجباته".

‏وأشار إلى أن "توقيت هذه الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار".

ودعاالرئيس عون الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياتهم، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".

ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل أمس الخميس تفجيراً ضخماً في منطقة الشقيف في جنوب لبنان، تسبّب بموجات أرضية، تعادل هزة أرضية قوتها 8ر3 درجات على مقياس ريختر.