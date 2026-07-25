الهند: استهداف ناقلة غاز بترول مسال ترفع علم موزمبيق بالمياه الإيرانية





أعلنت السفارة ​الهندية في طهران ‌أن ناقلة ​غاز بترول مسال ترفع علم موزمبيق، وعلى متنها 28 فردا من طاقمها الهندي، تعرضت لهجوم في المياه ⁠الإيرانية اليوم الجمعة. وأضافت السفارة في بيان منشور على منصة إكس أن ‌جميع أفراد الطاقم الهندي موجودون في سلطنة عمان وأن السفارة ‌على تواصل مع السلطات.

وأفاد ‌الاتحاد الهندي لأفراد النقل ‌البحري، وهو ‌نقابة تمثل العاملين في القطاع البحري الهندي، ​على منصة ‌إكس ​أن السفينة (ديشا) تعرضت لهجوم ⁠بصاروخ مجهول قرب مضيق هرمز في أثناء توجهها ​إلى الخليج ⁠العربي.

وكان ⁠مضيق هرمز يمثل طريق العبور الرئيسي لنحو خُمس ⁠إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الصراع في إيران. وتصاعد التوتر منذ انهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران في ‌أوائل يوليو، مما أدى إلى ​تجدد تبادل الضربات المكثفة وزيادة تعطيل حركة الملاحة عبر الممر البحري.