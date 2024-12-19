أول تصريح من بوتين بشأن سوريا وبشار الأسد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك.

وقال إن موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية.

وتابع بوتين قائلا إنه لم يلتق بعد ببشار الأسد لكنه يعتزم مقابلته، وأشار إلى أنه سيسأل عن مصير الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس.

من جانب آخر، أوضح بوتين أن القوات الروسية تقترب من تحقيق أهدافها الأساسية في أرض المعركة في أوكرانيا وتتمكن كل يوم من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.

وتابع قائلا "يجب أن أقول إن الوضع يتغير جذريا... هناك تحركات على خط المواجهة بالكامل. كل يوم".

ويقول محللون عسكريون إن روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا بأسرع وتيرة منذ 2022.

وقال بوتين "مقاتلونا يسيطرون على كيلومترات مربعة من الأراضي يوميا... القتال عصيب، لذلك التنبؤ بما هو قادم صعب وعديم الجدوى... (لكن) نقترب من إتمام مهامنا الأساسية التي حددناها في بداية العملية العسكرية الخاصة".

وعن استمرار وجود القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، قال بوتين إنها ستُجبر بالتأكيد على الخروج دون الإشارة إلى موعد محدد.