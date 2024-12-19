سلسلة غارات جوية على صنعاء والحديدة بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل

تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد لسلسلة غارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن سلسلة من الضربات الجوية المكثفة هزت صنعاء بعد وقت قصير من استهداف صاروخ حوثي وسط إسرائيل.

ولم تتضح على الفور الجهة التي شنت الغارات على صنعاء، وأعلنت وسائل إعلام يمنية عن الغارات، لكنها لم تقدم معلومات فورية عن الخسائر البشرية أو الأضرار.

وقالت وسائل إعلام إن بعض الضربات استهدفت محطات الكهرباء في العاصمة، بالإضافة إلى محطة رأس عيسى النفطية على البحر الأحمر.

ونفذت الضربات بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم إطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالصواريخ والقذائف في ضوء احتمال سقوط حطام ناتج عن الاعتراض".

وشنّت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على الحوثيين على مدار عام تقريبا بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في ممر البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي يوم الإثنين الماضي إنها استهدفت "منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة" يديرها الحوثيون في صنعاء، والتي تم تحديدها لاحقا على أنها كانت مقرا لوزارة الدفاع الحكومية.

لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال اليوم الخميس إن الهجمات لم تنفذ من قبل الأمريكيين.