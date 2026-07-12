أمين عام الجامعة العربية يعزي قطر في وفاة الأمير الوالد

تقدم نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة لكريمة، وحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد .

وقالت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم ، :"إذ يشارك الأمين العام دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا أحزانهم في هذا المصاب الأليم، فإنه يستذكر بكل تقدير ما قدمه الفقيد من إسهامات تاريخية في نهضة دولة قطر".

وأشار فهمي إلى دوره البارز في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، وخدمة القضايا العربية والإسلامية.