الداخلية السورية تلقي القبض على خلية متهمة بتفجيرات دمشق





أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض عن الخلية المتهمة بالتفجيرات التي وقعت في العاصمة دمشق يوم الثلاثاء .

وقالت الداخلية السورية في بيان ، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه "قبضنا على كامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة وتفكيك الخلية تم بعد عملية أمنية معقدة وتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن أجرت مداهمات متزامنة في دمشق وريفها.

وأضافت الداخلية السورية "أسفرت العملية عن اعتقال جميع أفراد الخلية الإرهابية، وأن العمليات الأمنية استهدفت مواقع في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور ، والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين لكشف تفاصيل المخطط الإرهابي".

وأوضحت أن "ارتباطات الخلية وهويات أفراد الخلية وأدوارهم ستُعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات العملية الأمنية أنهت نشاط الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق الأخيرة ".

وقال وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب عبر منصة (إكس): "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم".

وشهد حي الورور شمال شرق العاصمة دمشق منذ ساعات بعد ظهر يوم الخميس عملية أمنية للقوات الأمنية السورية حيث تم فرض طوق أمني ومنع الأهالي من الدخول.

وقال سكان في حي عش الورور لـ(د ب أ ) إن "القوات الأمنية فرضت طوقاً حول الحي الملاصق لحي برزة شمال شرق العاصمة دمشق ومنعت الدخول والخروج وبدأت عمليات دهم وتفتيش المنازل وتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص دون معرفة هويتهم".

ووقع في صباح يوم الثلاثاء الماضي تفجيران أمام مبنى وزارة السياحة السورية في منطقة جسر فكتوريا وسط العاصمة دمشق قرب الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة لرئيس غربي إلى سوريا.

وأفاد المكتب الصحفي في وزارة الصحة السورية يوم الثلاثاء بمقتل شخص واصابة 31 آخرين أغلب إصاباتهم طفيفة، وهذا هو التفجير الثاني خلال أسبوع.