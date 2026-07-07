أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز





ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ​الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية ‌كانت تعبر ​مضيق هرمز مساء أمس الاثنين. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في ناقلة ⁠بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي ‌تأثير بيئي. ويأتي هذا الهجوم بعدما انتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف ‌دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته ‌60 يوما يهدف لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ‌التي أشعلت فتيل الصراع.

وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران ​أو "ستنهي المهمة"، في تكرار ‌لتهديده بشن عمل ​عسكري في وقت تبدي فيه ⁠طهران تحديا عقب مراسم تشييع الزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين نقلا عن تسجيل حصلت ​عليه أن الحرس ⁠الثوري الإيراني حذر ⁠السفن عبر موجات الاتصالات البحرية مطلع هذا الأسبوع قائلا "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة جاهزة لإطلاقها عليكم". وقالت الصحيفة إن إحدى السفن التي تعرضت للهجوم هي ناقلة ⁠الغاز الطبيعي المسال (الرقيات) على ما يبدو، وهي ناقلة تملكها وتديرها شركة ناقلات، ذراع الشحن في قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وأضافت الصحيفة أن السفينة أصيبت في جانبها الأيسر فوق غرفة المحركات. وجاء في تسجيل حصلت عليه وول ستريت جورنال "حريق في غرفة المحركات وهي ممتلئة بالدخان. ‌غير قادرين على تقييم ما إذا كان هناك مزيد من الأضرار. جميع أفراد الطاقم ​بخير وتجمعوا في الجانب الأيمن من السفينة".

وقالت الصحيفة إن السفينة كانت عند مدخل المضيق في خليج عُمان عندما تعرضت للهجوم. ويراقب المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مصير حركة الملاحة عبر مضيق ​هرمز، مع متابعتهم تعافي ‌صادرات النفط الخليجية.