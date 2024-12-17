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الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعمل بحرية كاملة في غزة بعد هزيمة حماس

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رويترز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن إسرائيل سيكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع حرية كاملة في العمل بعد هزيمة حركة حماس.

وكان كاتس ادعى قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة"، في إشارة للصفقة الأولى التي بدأت في 24 نوفمبر 2023 واستمرت 7 أيام.

وأضاف كاتس: "المختطفون هم الهدف الأول للحرب بالنسبة لنا، سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم، نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئيا".