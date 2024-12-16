رئيس الشيشان يبدي استعداده لتأمين احتياجات سوريا من القمح

أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف أنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر وضمان حصول سوريا على القمح الذي تحتاجه في حال تعطل إمدادات القمح الروسية إليها، وهو ما وصفه بأنه أمر مستبعد.

وقالت مصادر في موسكو ودمشق لرويترز يوم الجمعة إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا توقفت بسبب حالة الغموض بشأن الإدارة الجديدة هناك، بعد عدم تمكن سفينتين تحملان قمحا روسيا لسوريا من الوصول إلى وجهتيهما.

وفي رسالة نشرها عبر قناته على تليغرام أمس الأحد قال قديروف إن السفينتين اللتين تم تغيير مسارهما كانتا تحملان شحنات "تجارية" من القمح وإن الإمدادات المدعومة من الدولة الروسية إلى سوريا لم تتأثر.

وكتب قديروف "حتى لو حدث هذا لأسباب مستحيلة ولا تصدق، فأنا بصفتي رئيس جمهورية الشيشان مستعد لتحمل المسؤولية وضمان الكمية اللازمة من القمح لسوريا".

وتورد روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، القمح إلى سوريا من خلال ترتيبات مالية ولوجستية معقدة، للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على البلدين. وليس من الواضح ما هي حصة القمح التي توفرها الدولة.

ولم يشر قديروف إلى كيفية تنظيم وتمويل إمدادات القمح إلى سوريا إذا تطلب الأمر التدخل ولا إلى منشأ القمح.

لكنه قال إنه يمكن أن يتصرف، إذا لزم الأمر، من خلال صندوق خيري يحمل اسم والده الراحل والذي ساعد في إعادة بناء بعض المساجد وقدم مساعدات إنسانية إلى سوريا خلال حكم بشار الأسد.

ويقدر المحللون الروس صادرات البلاد إلى سوريا بنحو 300 ألف طن حتى الآن هذا الموسم، إذ تأتي سوريا في المرتبة 24 بين المشترين للقمح الروسي. ويقدرون إجمالي واردات سوريا من القمح بنحو مليوني طن.

وروسيا هي المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا، وقد يؤدي انقطاع الإمدادات إلى مشكلة غذائية كبيرة في الدولة التي يزيد عدد سكانها على 23 مليون نسمة. وقالت مصادر لرويترز إن الجانبين على اتصال بشأن الإمدادات.