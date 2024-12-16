زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب الجزائر

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع اليوم الإثنين الساعة 01:09 بالتوقيت المحلي (0009 بتوقيت جرينتش)، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلو متر شمال الزبوجة بولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية على ساحل البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.