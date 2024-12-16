نتنياهو ناقش مع ترامب تطورات الأوضاع في سوريا وأزمة المحتجزين في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع ترامب مساء عن المسألة التي ستكون واحدة من التحديات الخارجية الرئيسية التي تواجه ترامب حينما يتولى الرئاسة إذا لم تحل قبل أدائه اليمين في 20 يناير .

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين بقيادة حماس قتلوا 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 شخصاً، منهم مواطنون يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وأُطلق سراح ما يزيد على 100 رهينة عبر المفاوضات أو عمليات الإنقاذ العسكرية الإسرائيلية.

ويُعتقد أن نصف المحتجزين الموجودين في القطاع، وعددهم 100، لا يزالون على قيد الحياة.

وتقول السلطات في القطاع الفلسطيني إن الرد الإسرائيلي أدى إلى مقتل نحو 45 ألفا أغلبهم من المدنيين ونزوح جميع السكان تقريبا وتحويل القطاع إلى أنقاض.