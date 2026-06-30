من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

أعلن القضاء العراقي ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول نفطي أوقف ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين منذ فجر الأحد.

وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي الأحد، في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم "صولة الفجر" وأوقف بموجبها مسؤولون متهمون بالفساد ولا تزال مستمرة في بغداد ومحافظات أخرى.

وأورد مجلس القضاء الأعلى في بيان مساء الاثنين، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي" أي ما يعادل مجموعه أكثر من 14 مليون دولار، "فضلا عن ضبط عدد من العقارات".

وأشار إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.

غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".

وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".

وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.

من هو علي البهادلي؟

يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.

بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.