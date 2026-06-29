مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها الكامل لها

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما صاحبها من قصف واستهداف لمناطق في جنوب سوريا، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين، رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وتجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها.