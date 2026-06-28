اعتقال ساسة وعسكريين.. إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد بأن قوات خاصة عراقية أغلقت المنطقة الخضراء الحكومية وشنت حملات اعتقالات طالت شخصيات سياسية وعسكرية.

ونشرت مواقع للتواصل الاجتماعي صورا لحركة دبابات وآليات عسكرية عراقية تجوب شوارع المنطقة الخضراء وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء وسط إغلاق تام ومنع الدخول اليها.

وتشهد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية اكتظاظا كثيفا وحركة مقيدة لسيارات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن أي تفاصيل عما يجري حاليا داخل المنطقة الخضراء.